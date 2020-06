Ako sa nebáť budúcnosti

V stručnosti si dovolím zopakovať, ako som pochopila článok. Bol o tom, ako to bude, keď nám život načisto ukradnú klamári, hlupáci, zlodeji, lúzeri, fašisti...

Reakcia na článok

Tomáša Prokopčáka: SME, utorok, 26.5.2020,

,,Pripravte sa, prichádza čas kúzelníkov."

V stručnosti si dovolím zopakovať, ako som pochopila článok. Bol o tom, ako to bude, keď nám život načisto ukradnú klamári, hlupáci, zlodeji, lúzeri, fašisti...

Pesimistický článok, ale aj veľmi podnecujúci, pretože mnohých nás trápi otázka:,, Čo s nami bude? Kam spejeme? Doženieme vôbec niekedy Európu?”

Súhlasím s článkom, príliš dlho počúvame citujem:,,magických mudrcov”. Sme znechutení, nevieme, kam to takto môže dospieť.

Z roka na rok, od jednej vlády po ďalšiu, sa spoločnosť posúva pod vplyvom čudných politikov zvolených čudnými voličmi. Akoby všetci z hlavy pomaly vyberali komunistické reminiscencie, ktoré sa im miešajú v hlavách s heslom, kto neokráda štát, okráda vlastnú rodinu. Potom prídu facky v podobe únosov a vrážd a spamätáme sa, aby sme znova vygenerovali vládu, ktorá predstavuje to, čo sme nechceli.

Chceme múdru vládu, ktorá ako maják nás povedie ku prosperite, slušnej spoločnosti, ktorá si váži každého jedinca v jeho osobitosti, vedie ho ku zdraviu, skutočným humánnym hodnotám dobrých a moderných ľudí. Vládu, ktorá investuje do hľadania pravdy, v celej komplexnosti doby a vládu, ktorá negeneruje citujem z článku: ,,magické bludy a klamstvá.”

Kde nájsť východisko?

Som presvedčená, že Čierny Peter tejto zacyklovanej spoločnosti je ukrytý v školstve, vo výchove. Pretože dnes žneme úrodu nevýchovy.

Ako veľmi som bola sklamaná, keď znova- po koľký krát, pri zostavovaní novej vlády bol najväčší záujem o silové - finančné rezorty. Sme zacyklení v nesprávnych paradigmách.

Lebo školstvo a výchova má byť priorita. Konečne treba dať najväčší rešpekt tomu najdôležitejšiemu. Výchove, tak dospelých, ako i našich detí. Aby sme z detí vychovali zorientovaných voličov a takých, aby dokázali prebrať riadenie tejto spoločnosti ako múdri Európania. Nech mi prosím prepáčia všetci tí učitelia, ktorí napriek všetkej nepriazni vydržali. Treba robiť kroky k tomu, aby sa učiteľom mohol stať iba študent s konzistentnou a vyrovnanou osobnosťou. Učiteľské povolanie je poslanie, výchovou novej generácie určuje ako bude vyzerať spoločnosť. Žneme zanedbávanie školstva, plačeme nad fašistami, mafiánmi radami nezamestnateľných. Kde sme boli, keď sa degradovalo povolanie učiteľ? Uvedomujeme si, že stať sa dobrým učiteľom obnáša množstvo štúdií? Je nanajvýš žiadúce zvýšiť učiteľom platy, nie o pár ušmolidrchaných Eur. Učiteľ nesmie počítať peniaze, či mu vystane na kúpu novej knihy. Treba im zvýšiť násobne, podstatne. Je potrebné zvýšiť nároky na učiteľa. Tak, aby prijímacie pohovory na učiteľské povolania boli ťažké, aby prospeli len tí najlepší, aby sa vrátila učiteľom vážnosť a prestíž v spoločnosti. Je to beh na dlhú trať, ale na konci je úspech. Prečo bola Mária Terézia osvietená panovníčka? Zaviedla povinnú školu. Prečo bol Peter Veľký veľký? Chodil sa po Európe učiť.

Lebo ku zanedbávaniu školstva vedú aj neveľmi pekné pohnútky. Pomýlení kandidáti politických strán si vo nevzdelaných radách ľahko nájdu svojich voličov. Ako ľahko sa dajú osloviť, ako ľahko sa s nimi manipuluje! A kombinácia nevzdelaných politikov, ktorí namiesto faktom veria bájkam a hoaxom a s nevzdelanými masami tvoria toxickú kombináciu.

Preto učme deti, učme sa my dospelí, hľadajme poučenia z histórie, počúvajme múdrych, nie pretŕčajúce sa celebrity. Keby to napríklad robil náš premiér, už dávno by pochopil, že agendu corony mal delegovať prevereným odborníkom a sám znova s odborníkmi už mal riešiť narobené škody. Už dávno mal rozmýšľať, ako využiť takúto situáciu v prospech spoločnosti. Čo robili vlády ku koncu druhej svetovej vojny? Ešte vojna neskončila, už vedeli, čo bude ak skončí. A tak to ostalo na mnoho rokov. Presne tak to bude aj teraz.

Pán premiér, buď rozhľadený a rozmýšľaj, obklop sa múdrymi ľudmi, vyberaj vhodné riešenia a presuň sa mysľou vždy o krok ďalej a denné tlačovky prenechaj hovorcom. Uč sa, urob z učenia prioritu najmä pre deti a aj pre dospelých. Lebo mnohým sa nám zdá, že priepasť do ktorej sa rútime je príliš blízko.,